Ucraina, Russia: “Non parleremo dei dettagli dei negoziati, noi siamo educati”

(Adnkronos) – La Russia si comporta in modo educato e non parla mai dei dettagli dei negoziati per la risoluzione del conflitto ucraino. Questo lo sta facendo Vladimir Zelensky. Ad accusare è il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva Cbs, di cui è stato diffuso un estratto. "Siamo persone molto educate e, a differenza di altri, non divulghiamo pubblicamente ciò che viene discusso nei negoziati. Altrimenti, i negoziati non sono seri", ha detto il ministro quando gli è stato chiesto se Mosca fosse soddisfatta dei punti degli accordi proposti sulla soluzione ucraina. "Per chiedere l'opinione sui negoziati – ha aggiunto Lavrov – rivolgetevi a Zelensky. È felice di parlare con chiunque attraverso i media, persino con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump". "Valutiamo proposte serie. Facciamo proposte serie, e questo è un processo che non dovrebbe essere reso pubblico fino alla sua conclusione", ha aggiunto, precisando che "i negoziati continuano, e fino alla loro conclusione non possiamo rivelare di cosa si tratti". Intanto, secondo il presidente Usa Donald Trump, l'Ucraina e la Russia sarebbero "molto vicine a un accordo" per porre fine alla guerra. "Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per 'concluderlo'. La maggior parte dei punti principali è stata concordata", ha dichiarato Trump su Truth. "Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!", ha aggiunto.