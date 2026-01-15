12.2 C
Ucraina, Russia: “Opportunità per soluzione negoziale si stanno riducendo”

(Adnkronos) – “La situazione peggiora giorno dopo giorno per il regime di Kiev e il suo spazio per decidere si riduce. E’ il momento che Volodymizr Zelensky si assuma le sue responsabilità e prenda la decisione appropriata”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.  

No comment invece sulla disponibilità di Mosca di confermare le voci secondo cui la Russia sarebbe disposta ad accettare l’invio di un contingente di peacekeeping in Ucraina se includesse militari provenienti dalla Cina e dai paesi del Sud del mondo. 

 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico, in particolare per Kiev, che sta subendo le conseguenze degli attacchi russi che hanno lasciato i residenti senza elettricità, riscaldamento e acqua e con le temperature sotto lo zero. Il capo dello Stato ha annunciato che nella capitale ucraina verrà istituita una task force per coordinare la risposta 24 ore su 24, aggiungendo che il neo-nominato ministro dell’Energia Denys Shmyhal guiderà gli sforzi per supportare i cittadini e le comunità nell’ambito delle misure di emergenza. “Le conseguenze degli attacchi russi e del peggioramento delle condizioni meteorologiche sono gravi”, ha scritto Zelensky su Telegram. 

Un portavoce della più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, Dtek, ha affermato che la gravità della situazione a Kiev e in tutta l’Ucraina richiede un coordinamento senza precedenti tra autorità e fornitori di energia. “Accogliamo con favore la decisione del presidente Zelensky di attuare misure di emergenza in risposta a questa situazione senza precedenti, tra cui l’istituzione di un quartier generale di coordinamento permanente”, ha affermato il portavoce. “I team di Dtek sul campo stanno lavorando 24 ore su 24 per ripristinare l’energia elettrica nelle regioni colpite e siamo grati a tutti gli operatori del settore energetico in Ucraina per il loro impegno in condizioni così estreme”. 

 

 

internazionale/esteri

