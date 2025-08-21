28.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina-Russia, Trump frena sul trilaterale con Putin e Zelensky: cosa succede

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende lasciare a Russia e Ucraina l’iniziativa di organizzare un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, senza un coinvolgimento immediato della Casa Bianca. Lo hanno riferito funzionari dell’amministrazione Usa a conoscenza del dossier citati dal Guardian, secondo cui il tycoon considera come “prossima tappa” del processo di pace un faccia a faccia tra i leader dei due Paesi in guerra. Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di risolvere il conflitto “in 24 ore”, avrebbe confidato ai suoi consiglieri di voler convocare un vertice trilaterale soltanto dopo un primo confronto diretto Putin-Zelensky, la cui effettiva realizzazione resta incerta. In un’intervista radiofonica alla Wabc, il presidente repubblicano ha spiegato di preferire che “Putin e Zelensky si vedano senza di me, almeno all’inizio. Io voglio solo vedere cosa succede”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.3 ° C
29.1 °
26.7 °
53 %
5.1kmh
40 %
Gio
27 °
Ven
25 °
Sab
30 °
Dom
30 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)incendio (15)Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati