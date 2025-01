Ucraina-Russia, Trump: “Guerra finisce subito se prezzo petrolio scende”

(Adnkronos) –

"Se il prezzo scende, la guerra Russia-Ucraina finisce immediatamente". Donald Trump è convinto che il conflitto in corso da quasi 3 anni si chiuderebbe se il prezzo del petrolio calasse. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo intervento in videocollegamento al World economic forum (Wef) di Davos, ha rivolto un appello all'Arabia Saudita e all'Opec affinché abbassino il prezzo del petrolio. "Se il prezzo scende, la guerra Russia-Ucraina finirebbe immediatamente", ha detto Trump. "Chiederò all'Arabia Saudita e all'Opec di abbassare il prezzo del petrolio. Va abbassato: francamente, sono sorpreso che non l'abbiano fatto prima delle elezioni", che hanno riportato Trump alla Casa Bianca. Nel suo intervento, prima di rispondere alle domande, Trump ha fatto riferimento ai provvedimento che ha introdotto nei primi giorni di mandato: "Sto prendendo misure rapidamente per fermare l'invasione al nostro confine meridionale". Trump ha confermato che al confine con il Messico è stato schierato l'esercito per aiutare a "respingere l'invasione", assicurando che non permetterà che il territorio degli Stati Uniti venga "violato".