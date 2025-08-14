25 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin

(Adnkronos) – Donald Trump ha detto ai leader europei che al vertice di domani in Alaska con Vladimir Putin non intende discutere di alcuna possibile divisione di territori tra Russia e Ucraina. Lo rivela Nbc news, citando due fonti europee e altre tre persone informate della videochiamata di ieri tra il presidente americano e i leader europei, alla quale era presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.  Nel corso della riunione, Trump ha chiarito che il suo obiettivo è quello di ottenere da Putin un cessate il fuoco in Ucraina, che, tutti i leader sono d’accordo, è una precondizione all’avvio dei negoziati. Ma secondo le stesse fonti, alcuni del leader europei avrebbero avuto l’impressione che il presidente americano non sia ottimista sull’esito del vertice di Anchorage. Alla richiesta di un commento, la portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha detto: “La Casa Bianca non discute i dettagli delle conversazioni private americane. Comunque il presidente ha chiarito di voler la fine della guerra e delle uccisioni e l’incontro di domani con il presidente Putin sarà un momento importante in questo processo”. Zelensky oggi sarà a Londra, dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro. Il presidente ucraino è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia).  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

