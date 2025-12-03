10.3 C
Ucraina, salta l’incontro Witkoff-Kushner-Zelensky: le news di oggi

Ultima ora
(Adnkronos) – All’indomani dell’incontro fiume tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner sembra invece sia saltato l’incontro, previsto per oggi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il Kyiv Post che cita proprie fonti. Il giornale scrive inoltre che secondo il Cremlino Witkoff e Kushner “hanno promesso” di andare a Washington immediatamente dopo il loro incontro con il presidente russo Vladimir Putin. 

 

 

Per il segretario di Stato americano Marco Rubio sono stati compiuti “alcuni progressi” nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. “Il processo negoziale per la pace in Ucraina a trazione Usa è in corso”, ha affermato ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte entrando alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza in corso a Bruxelles. “Ma qualora non si arrivasse a risultati è importante mantenere la pressione sulla Russia.  

