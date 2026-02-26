11.3 C
Ucraina, Santoro: “C’è più democrazia in Russia”

(Adnkronos) – “Non c’è una democrazia efficiente e consolidata in Ucraina”. Michele Santoro si esprime così nel suo intervento a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. “Ne abbiamo sicuramente più di quanta ce ne sia in Russia”, dice il conduttore nella discussione tra i due giornalisti sulla guerra in Ucraina innescata 4 anni fa dall’invasione ordinata da Vladimir Putin. 

“Io non penso proprio – afferma Santoro – . Io penso che la dialettica politica sia molto più forte in Russia che in Ucraina, dove i partiti sono stati proibiti”. “In Russia ancora abbiamo i gulag con i detenuti politici, Alexey Navalny è stato ucciso. Non so se con il veleno di una rana, ma è stato ucciso”, ribatte Formigli facendo riferimento all’inchiesta condotta da paesi occidentali sulla morte dell’oppositore di Putin. Navalny è morto in carcere, in Siberia, per un avvelenamento. “Nemmeno possiamo continuare a parlare dell’Ucraina con immagini compatte e coerenti in cui non si vede mai un minimo di dissenso”, continua Santoro. 

