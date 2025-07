Ucraina, soldati usano reti da pesca per difendersi dai droni russi

(Adnkronos) –

Reti da pesca contro i droni russi. Le ultime vie di rifornimento verso alcune delle città dell'Ucraina assediate lungo la linea del fronte orientale dipendono sempre più dall'utilizzo di quest"arma' per difendere i soldati in transito dai droni russi. Lo racconta la Cnn, che ha diffuso foto delle reti stese tra i pali lungo la strada, spiegando che gli ordigni russi, diventati elemento ricorrente nella guerra tra Russia e Ucraina, rimangono impigliati nella trama resistente. Il reportage arriva da Kostiantynivka, "una delle tre città in prima linea dove le forze ucraine rischiano sempre più di essere accerchiate da un'offensiva estiva russa, che sta rapidamente trasformando piccoli progressi in un vantaggio strategico". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto firmato un provvedimento in base al quale gli ucraini con più di 60 anni potranno arruolarsi in modo volontario fin quando sarà in vigore la legge marziale nel Paese. E' quanto riferisce The Kyiv Independent. I volontari 'senior' potranno prestare servizio, ma non in unità di combattimento, dopo che avranno superato controlli da parte della commissione medica e con il via libera del comando superiore. Sarebbero previsti un periodo di prova di due mesi e poi un contratto di un anno. Il testo, evidenzia il giornale, non indica un limite massimo di età, ma chiarisce che tutti i contratti cesseranno appena nel Paese non sarà più in vigore la legge marziale. Secondo The Kyiv Independent, il nuovo provvedimento dovrebbe contribuire a risolvere il problema della carenza di personale nelle unità tecniche, logistiche e di supporto. Di ieri la notizia che i comandanti militari russi starebbero classificando i soldati dispersi come disertori per nascondere la vera portata delle perdite sul campo di battaglia in Ucraina, nonché evitare di pagare i benefici sociali alle famiglie dei militari deceduti. E' quanto ha rivelato la testata indipendente russa IStories, citata da The Kyiv Independent.