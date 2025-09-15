17.5 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Tajani: “Putin ha preso in giro Trump. Lui preoccupato più da Cina che da Russia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Antonio Tajani tra guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri ha parlato del presidente russo, Vladimir Putin, che “ha un po’ preso in giro il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) che tanto si era speso per arrivare a un incontro” tra il leader del Cremlino ed il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato intervenendo a Restart su Rai 3.  “Trump è preoccupato soprattutto per il confronto con la Cina a lungo termine”, ha spiegato Tajani, “considera più pericolosa la Cina della Russia perché la Cina ha un progetto strategico globale per sostituirsi con suoi alleati Iran, Corea del Nord e Russia agli Stati Uniti e all’Occidente”. Quella scattata a Pechino con i leader “attorno a missili, carri armati, bombe e truppe minacciose non era un’immagine a favore della pace. Non credo l’India sia parte di questa strategia”. Poi Tajani ha parlato anche della guerra tra Israele e Hamas: “Io mi auguro che Netanyahu si fermi. La soluzione non è l’occupazione di Gaza o della Cisgiordania, noi siamo favorevoli alla costruzione di uno Stato palestinese”, ha dichiarato, “dobbiamo evitare la distruzione, dobbiamo evitare la carneficina e salvare gli ostaggi, che sono vittime innocenti”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, esortando Netanyahu a “un senso di responsabilità”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.5 ° C
20.1 °
16.3 °
94 %
0kmh
20 %
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
25 °
Gio
29 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)incendio (10)vigili del fuoco (10)Almanacco (10)Serie C (9)denuncia (7)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati