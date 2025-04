Ucraina, tregua si allontana. Trump: “I russi bombardano come pazzi”

(Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia continua. E proseguono anche i raid contro le infrastrutture dell’energia malgrado l’accordo dello scorso 18 marzo per 30 giorni di pausa. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di “non essere contento” degli attacchi in corso da parte della Russia: “Stanno bombardando come pazzi e non sono per niente felice di quello che è successo nell’ultima settimana. Non è una bella situazione”, ha detto Trump durante un incontro nello Studio Ovale con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate dopo una domanda sul perché non siano stati imposti dazi alla Russia. Il presidente ha detto che questo è “perché non stiamo facendo affari, essenzialmente, con Mosca, perché sono in guerra”. Trump ha affermato che i funzionari statunitensi si stanno incontrando con la Russia e l’Ucraina “e stiamo facendo passi avanti”, anche se non ha detto se ciò significhi un cessate il fuoco vicino. Domenica Trump, che nei giorni scorsi si era detto “furioso” con Putin, ha ribadito di volere uno stop della guerra. “Non mi piacciono i bombardamenti. Che proseguono”, ha affermato. “Da quasi un mese non lo solo la Russia rifiuta di accettare una tregua ma ha anche intensificato i bombardamenti contro civili. E’ urgente che la Russia sospenda le sue pretese e tattiche per temporeggiare e accetti un cessate il fuoco senza condizioni”, ha denunciato Emmanuel Macron. Nei prossimi giorni, una delegazione di Kiev arriverà a Washington per discutere della nuova versione dell’accordo sullo sfruttamento delle terre rare e di altre risorse minerarie, e sembra anche petrolio e gas, proposta dagli Stati Uniti, condizione necessaria per il sostegno della Casa Bianca di Donald Trump. A precederla, la scorsa settimana, la visita a Wasgington dell’inviato del Cremlino per gli investimenti esteri Kirill Dmitriev, esponente russo di più alto grado a visitare gli ‘States’ dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Mosca ha denunciato attacchi contro sei regioni nelle ultime 24 ore, Kiev un attacco contro linee elettriche a Kharkiv in cui è rimasta uccisa una persona, dopo la strage di Kryvyi Rih, città natale di Volodymir Zelensky, di venerdì in cui sono morte 20 persone, nove dei quali bambini. Il Cremlino tuttavia ribadisce che Vladimir Putin “sostiene l’idea che sia necessario un accordo per il cessate il fuoco” e respinge le accuse in arrivo da Stati Uniti ed Europa secondo cui Mosca sta solo cercando di guadagnare tempo. Ma spiega che ci sono ancora “un immenso numero di questioni in sospeso, a cui fino a ora nessuno ha dato risposta”. Mosca, che ha respinto la proposta ucraino americana per una tregua totale e condizionato il cessate il fuoco marittimo a una serie di condizioni sull’allentamento delle sanzioni, denuncia “l’incontrollabilità” di Kiev. La Russia deve smettere di adottare “tattiche dilatorie” e accettare il cessate il fuoco in Ucraina proposto dagli Stati Uniti, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita al Cairo. “Da quasi un mese, la Russia non solo rifiuta di accettare il cessate il fuoco, ma ha anche intensificato i bombardamenti contro i civili, con uccisioni tragiche anche pochi giorni fa in Ucraina”, evidenzia. Nell’ultimo rapporto diffuso dall’Institute for the Study of War (Isw) si legge che ”il ritmo dell’avanzata russa in Ucraina è costantemente diminuito da novembre del 2024, in parte per i contrattacchi ucraini andati a buon fine nell’Ucraina orientale”. Anche il ministero della Difesa britannico ha analizzato che le forze russe hanno conquistato 143 chilometri quadrati in Ucraina a marzo. Una cifra in calo da novembre 2024, quando le forze russe avevano conquistato 730 chilometri quadrati, prima di scendere a 393 chilometri quadrati a dicembre, poi a 326 a gennaio e a 195 a febbraio. L’Isw cita “video geolocalizzati” che confermano questa tendenza, pur con delle differenze. Secondo il think tank i russi avrebbero conquistato 203 chilometri quadrati a marzo, rispetto ai 627 di novembre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)