Ucraina, Trump: “Putin mi ha veramente deluso”. Starmer: “Pace a Gaza

(Adnkronos) – “Putin mi ha veramente deluso”. Lo ha ripetuto il presidente americano Donald Trump parlando in conferenza stampa dai Chequers di fianco al premier britannico Keir Starmer. “Mi ha davvero deluso… vedremo come andrà a finire”, ha ammesso, ricordando di aver risolto “sette guerre”, ma non ancora quella che riteneva più semplice proprio a causa del rapporto privilegiato con il leader russo.  Proprio oggi il presidente russo Putin ha annunciato che sono “più di 700mila i soldati russi che combattono al fronte” in Ucraina.  Starmer: “Riconoscimento Palestina nel contesto di un accordo di pace” Il riconoscimento della Palestina che il Regno Unito si accinge ad annunciare, ha detto il premier britannico, deve essere inteso in un contesto di “un piano di pace” e della soluzione dei due Stati. Starmer ha spiegato di aver discusso oggi con Donald Trump, privatamente, della questione trovandosi “assolutamente d’accordo sulla necessità della pace e di una roadmap perché la situazione a Gaza è intollerabile”. “Io non sono d’accordo con Starmer su questo”, ha chiosato Trump riferendosi al riconoscimento della Palestina, aggiungendo che si tratta “in effetti di uno dei nostri pochi disaccordi”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

