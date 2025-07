Ucraina, Trump: “Scontento di Putin, accordo in 50 giorni o sanzioni severe”

(Adnkronos) –

Trump pronto ad adottare tariffe che “colpiranno” l’economia russa se Putin non accetterà di arrivare ad un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina. “Avremo delle tariffe molto severe se non abbiamo un accordo tra Ucraina e Russia in 50 giorni, del 100%, chiamiamole tariffe secondarie”, ha detto il presidente Usa, parlando nello Studio Ovale accanto a Mark Rutte, dicendo che “siamo molto, molto scontenti” di Vladimir Putin. Trump in particolare si è detto “molto arrabbiato” con il presidente russo “perché pensavo che avremmo avuto un accordo due mesi fa”. “Sono solo discorsi e poi arrivano i missili a Kiev e uccidono 60 persone, si deve fermare, questo deve finire”, ha detto riferendosi a Putin. “Spero che non arriveremo al punto di doverlo fare, ma io sento così tante parole, solo parole”, ha aggiunto il presidente americano. “Non voglio dire che è un assassino, ma è un tipo duro, ha imbrogliato Clinton, Bush, Obama, Biden, ma non ha imbrogliato me”, ha continuato Trump, affermando che “parla molto con lui per poter concludere le cose e sempre finisco pensando ‘che bella conversazione’ e poi vengono lanciati missili contro Kiev o un’altra città. Dopo che questo succede tre, quattro volte – conclude – allora parlare non significa nulla”. Trump afferma di aver pensato di aver raggiunto un accordo con la Russia sulla guerra in Ucraina “circa quattro volte”. ”E ora ne stiamo ancora parlando”. “Penso che avremmo dovuto raggiungere un accordo molto tempo fa, ma si continua ad andare avanti e ancora avanti” Trump ha poi annunciato l’accordo con la Nato per l’invio di armi all’Ucraina, sottolineando che “gli Stati Uniti non dovranno pagare nulla, noi non compriamo, ma produciamo e saranno loro a pagare”. “Noi produciamo il migliore equipaggiamento, i migliori missili, il meglio di tutto, i Paesi europei lo sanno e abbiamo fatto un accordo oggi, in base al quale noi invieremo le armi e loro pagheranno”, ha detto. “Se oggi fossi Vladimir Putin, riconsidererei la possibilità di prendere i negoziati sull’Ucraina più seriamente di quanto non stia facendo al momento”, ha affermato dal canto suo il Segretario generale della Nato. Definendo l’accordo annunciato da Trump per il rifornimento a Kiev di una grande quantità di armamenti come una “intesa davvero importante”, Rutte ha spiegato che “è del tutto logico che gli europei paghino per le armi inviate all’Ucraina”. “Gli europei stanno subentrando anche su questo”, ha aggiunto. Rutte ha reso noto di essere in contatto con “numerosi Paesi” che vogliono aderire all’accordo, fra cui, ha citato, Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, Olanda e Canada. “Ed è solo la prima ondata, ce ne saranno altri”, ha anticipato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)