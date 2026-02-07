Ucraina, Trump vuole fine guerra entro giugno. Russia usa arma del freddo, Zelensky: “Terroristi”

(Adnkronos) – Donald Trump vuole che la guerra in Ucraina, innescata dall’invasione russa su vasta scala, finisca “entro l’inizio dell’estate, a giugno”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fa il punto dopo i colloqui di Abu Dhabi spiegando che “gli Stati Uniti hanno proposto per la prima volta che le due squadre di negoziatori, di Ucraina e Russia, si incontrino negli Usa, probabilmente a Miami, nel giro di una settimana”. Di certo un punto resta fermo e lo ribadisce: “Affermiamo chiaramente che l’Ucraina non sosterrà neanche potenziali accordi che la riguardino senza essere coinvolta” nei negoziati.

Per Zelensky, che ha ricevuto un rapporto del team negoziale sugli incontri avuti con i rappresentanti degli Stati Uniti e della Russia, sono necessari “maggiori progressi” nei colloqui per mettere fine alla guerra.

“Il nostro team ha presentato un rapporto dopo gli incontri con le parti americana e russa”, ha scritto il presidente ucraino su X, spiegando che la delegazione ha fornito aggiornamenti dettagliati sull’andamento delle discussioni. Secondo Zelensky, uno degli elementi fondamentali per una pace duratura resta la definizione di garanzie di sicurezza efficaci per Kiev. “L’Ucraina non ha iniziato questa guerra, è la Russia che deve mettervi fine”, ha ribadito, sottolineando che manterrà informati i partner europei sugli sviluppi e ringraziando gli Stati Uniti per la disponibilità a facilitare il processo di pace.

Negoziati a parte, la guerra continua. Gli ennesimi raid di Mosca, con più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo secondo quanto riferito da Zelensky, ancora una volta hanno colpito la rete elettrica del Paese, con blackout nella maggior parte delle regioni. Un’arma, quella del freddo, che Mosca continua ripetutamente a utilizzare portando avanti attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina.

Venerdì sera, “i russi hanno colpito strutture fondamentali per il funzionamento delle centrali nucleari ucraine. Oggi (sabato, ndr) le unità delle centrali nucleari hanno ridotto la produzione di energia elettrica e un’unità è stata automaticamente spenta”, ha denunciato il presidente ucraino su X, parlando di un attacco “che nessun terrorista al mondo ha mai osato compiere”. “E la Russia deve sentire la risposta del mondo – ha aggiunto – Deve dimostrare che non solo tali attacchi e la guerra sono importanti per lei, ma anche i negoziati in corso che dovrebbero portare a dei risultati”.

Zelensky ha chiesto “missili per sistemi Patriot e Nasams” dopo aver precisato che gli “obiettivi principali” degli ultimi attacchi “sono state la rete elettrica, gli impianti di generazione di energia elettrica e le sottostazioni di distribuzione”. “Mosca va privata della capacità di usare il freddo come leva contro l’Ucraina” e “questo richiede missili per Patriot, Nasams e altri sistemi”, ha rimarcato.

La Russia ha intanto rivendicato la conquista del villaggio di Chugunovka, nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Le unità del gruppo tattico ‘Nord’, in seguito ad azioni decisive, hanno assunto il controllo dell’insediamento di Chugunovka nella regione di Kharkov”, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che le truppe russe hanno colpito punti di dispiegamento temporanei di formazioni ucraine e mercenari stranieri in 158 aree. Il ministero della Difesa russo ha inoltre riferito che le forze di Mosca hanno lanciato un massiccio attacco, anche con missili ipersonici Kinzhal, contro le infrastrutture energetiche e di trasporto utilizzate dalle Forze Armate ucraine.

