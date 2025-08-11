35.5 C
Ucraina, Tusk: “Da Usa impegno a consultare Ue prima d’incontrare Putin”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti si sono impegnati a consultare i partner europei prima dell’incontro con Vladimir Putin. Lo ha assicurato ai giornalisti polacchi il premier Donald Tusk, aggiungendo che l’importanza di mantenere l’integrità del territorio ucraino “non è solo una questione di solidarietà con il nostro vicino, ma anche di nostra sicurezza”. Tusk ha ammesso di nutrire “molti timori e molte speranze” riguardo all’incontro tra Trump e Putin, sottolineando la “tattica dell’imprevedibilità che Trump talvolta adotta quando si tratta di varie mosse e azioni”.  Tusk ha ribadito che “per la Polonia e i partner europei deve essere chiaro che non si possono cambiare i confini con la forza”. “La Russia – ha sottolineato – non deve poter beneficiare della sua invasione dell’Ucraina” e “l’Occidente, compresi i Paesi europei, non accetterà richieste russe che equivalgono semplicemente alla presa di territorio ucraino”. Tusk ha avvertito del rischio che Mosca possa pensare di poter mettere in discussione i confini di altri Paesi “nell’impunità”. Richiamando la storia polacca, ha ribadito il principio del “nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”: “Dalla storia sappiamo – e la Polonia ne è stata spesso vittima – che quando le grandi potenze decidevano sul destino di altri Paesi senza la loro partecipazione ai negoziati, le conseguenze erano gravi”.  E’ intanto prevista per oggi alle 16 la riunione in video-conferenza dei ministri degli Esteri europei per discutere la strategia in vista dell’incontro di Ferragosto in Alaska. Alla riunione, che sarà dedicata anche al Medio Oriente, partecipa per l’Italia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.   —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

