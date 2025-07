Ucraina, ucciso nel Kursk vice capo Marina russa

(Adnkronos) – Un alto ufficiale della marina russa, il maggiore generale Mikhail Gudkov, è stato ucciso in un attacco missilistico ucraino nella regione di confine russa del Kursk. Lo ha reso noto Oleg Kozhemyako, governatore della regione di Primorsky Krai, nell’Estremo oriente russo, spiegando che Gudkov – che conosceva da anni – è stato ucciso mentre “era in servizio come ufficiale”. Il generale, ha aggiunto in un post su Telegram, anche “quando era diventato vice capo della Marina non aveva smesso di visitare di persona le postazioni dei nostri marinai”. Secondo blog militari ucraini su Telegram, Gudkov è rimato ucciso nell’attacco che ha colpito un posto di comando a Korenevo, nel Kursk, insieme ad altri dieci militari russi. Il generale – fra gli ufficiali di più alto livello morti nella guerra in Ucraina – era stato nominato vice capo della Marina a marzo da Vladimir Putin, che lo aveva scelto per supervisionare i marines russi e le forze missilistiche navali. In precedenza, ha guidato la 155ª Brigata di Marina Separata, coinvolta in operazioni di combattimento contro l’Ucraina. Kiev lo accusava di crimini di guerra. Intanto gli Stati Uniti hanno interrotto la consegna di alcune armi all’Ucraina, compresi i missili antiaerei. Una decisione che, come scrive ‘Politico’ citando sei fonti a conoscenza della vicenda, ha colto di sorpresa persino persone solitamente informate su tali questioni, tra loro esponenti del Congresso, funzionari del Dipartimento di Stato e importanti alleati europei La mossa ha alimentato preoccupazione e generato frustrazione, secondo il quotidiano, anche tra gli esponenti di spicco dei Repubblicani, per quello che appariva come il ruolo sproporzionato svolto sulla decisione da un alto funzionario del Pentagono. La sospensione – riportata in un primo tempo da ‘Politico’ – è stata sollecitata dal responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e da una ristretta cerchia di consiglieri, ed è stata dettata dal timore che alcune scorte di armi negli Stati Uniti si stessero esaurendo. Tra chi è rimasto negativamente sorpreso figurano alleati del presidente Donald Trump che hanno accusato i funzionari tra cui Colby – che ha fatto passare in rassegna le scorte di munizioni prima che si decidesse il blocco – di aver proceduto senza avvisare il resto dell’amministrazione.

La decisione sulle armi, hanno lamentato sembra essere stata presa con scarso coordinamento all'interno dell'amministrazione, dopo che i massicci tagli al Consiglio per la Sicurezza Nazionale hanno ridotto l'organismo politico, un tempo potente, a una frazione delle sue dimensioni precedenti. La mossa ha causato sconcerto e reazioni negative in Ucraina e ha sollevato interrogativi oltreoceano sul fatto che l'America si stesse ritirando definitivamente dal supporto militare a Kiev. Il deputato Repubblicano Brian Fitzpatrick, membro della Commissione Intelligence della Camera, ha scritto martedì a Trump per richiedere un briefing di emergenza alla Casa Bianca e al Dipartimento della Difesa sulla sospensione degli aiuti militari. Droni lanciati dall'Ucraina hanno colpito una fabbrica di armi nella città di Yelets nell'oblast russo di Lipetsk. Lo ha riferito dal governatore Igor Artamonov, spiegando che i dipendenti della fabbrica sono stati fatti evacuare. I detriti di un drone intercettato si sarebbero schiantati su un edificio residenziale, uccidendo una donna e ferendo altre due persone. La fabbrica si trova a 250 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato stamattina ad Aarhus, nella Danimarca occidentale, per l'inizio della presidenza danese dell'Unione Europea, ha annunciato il governo danese. "La presidenza danese farà tutto il possibile per aiutare l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Ue", ha dichiarato la premier Mette Frederiksen, una delle più ferventi sostenitrici europee dell'Ucraina di fronte all'invasione russa. "Dobbiamo rafforzare l'Ucraina da un lato e indebolire la Russia dall'altro", ha aggiunto la leader danese. "Lo stiamo facendo aumentando il supporto militare, perché l'Ucraina è essenziale per la sicurezza dell'Europa", ha insistito Frederiksen, alla guida del governo danese dal 2019. Ha sottolineato la necessità di "intensificare la pressione" su Mosca con nuove sanzioni.