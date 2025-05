Ucraina-Usa, accordo Zelensky-Trump per terre rare: cosa prevede l’intesa

(Adnkronos) –

Stati Uniti e Ucraina firmano l’accordo sulle terre rare, fumata bianca tra Washington e Kiev. L’intesa prevede investimenti congiunti nel settore minerario, petrolifero e di altre risorse naturali. Donald Trump ottiene il ‘risarcimento richiesto per i 350 miliardi spesi dagli Stati Uniti dall’inizio della guerra: “Abbiamo concluso un accordo, grazie al quale, teoricamente, riceveremo molto più dei 350 miliardi di dollari”, dice il presidente americano.

Gli Stati Uniti si garantiscono una corsia preferenziale per accedere alle risorse minerarie dell’Ucraina, che è potenzialmente uno dei primi 10 paesi per le ricchezze del sottosuolo e che accoglie il 5% del patrimonio del pianeta. L’Ucraina è ricca di titanio, litio, berillio, manganese, gallio, uranio, zirconio, grafite, apatite, fluorite e nichel. Nonostante la guerra, il paese possiede le riserve di titanio in Europa (il 7% delle riserve mondiali): il titanio è fondamentale per l’industria militare, aerospaziale, medica, automobilistica e marittima. L’ottimismo di Trump, sul ritorno garantito dall”investimento’, secondo gli analisti citati dal Washington Posto al momento è a dir poco prematuro. Gli Stati Uniti, una volta finita la guerra, dovranno stimolare investimenti privati in Ucraina per sviluppare un settore attualmente azzerato in un paese in guerra da 3 anni. Si fa notare, tra l’altro, che lo sviluppo di un’industria mineraria legata al litio non esiste al momento al di fuori della Cina: creare da zero un settore analogo richiederebbe investimenti enormi.

L'Ucraina riesce a inserire nel documento, definito dopo laboriose trattative e modificato in extremis, il riferimento ad un sostegno a stelle e strisce che suona come una garanzia di sicurezza, priorità assoluta per il presidente Volodymyr Zelensky. "Come ha detto il presidente (Trump, ndr), gli Stati Uniti sono impegnati a contribuire per favorire la fine di questa guerra crudele e senza senso", le parole del segretario al Tesoro, Scott Bessent. "Questa intesa mostra alla Russia che gli Usa sono impegnati per un processo di pace che ha al centro un'Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine", ha aggiunto. L'accordo dà vita al "Fondo di Investimento per la Ricostruzione Usa-Ucraina che consentirà ai "due paesi di collaborare attivamente e investire insieme per assicurare che i rispettivi asset, risorse e capacità possano accelerare la ripresa economica ucraina", ha aggiunto Bessent in una nota. La posizione ucraina è stata espressa dal ministro dell'Economia, Yulia Svyrydenko: l'intesa "riflette l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina. Il documento può garantire successo a entrambi i paesi". Secondo il Washington Post, Zelensky non è riuscito a ottenere l'inserimento esplicito di garanzie di sicurezza, ma il testo contiene il riferimento ad un "allineamento strategico a lungo termine" tra i due paesi e vincola gli Usa al "sostegno per la sicurezza dell'Ucraina, alla prosperità, alla ricostruzione e all'integrazione nel sistema economico globale". L'accordo non menziona la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, che la Russia controlla dal 2022. Gli Stati Uniti hanno proposto di acquisire la gestione dell'impianto alla fine della guerra.