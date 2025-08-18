Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

32 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
(Adnkronos) – Via all’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca oggi 18 agosto 2025. Il presidente degli Stati Uniti riceve il presidente ucraino per un meeting cruciale nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Trump, reduce dal vertice del 15 agosto in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin, ha accolto Zelensky e dopo avergli stretto la mano, si è rivolto ai giornalisti che gli chiedevano un messaggio per il popolo ucraino: “Li amiamo”. Oggi, dopo il faccia a faccia con Zelensky, il presidente americano avrà anche un incontro con una delegazione di leader europei che comprende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La giornata odierna è cruciale per preparare il terreno al negoziato diretto Kiev-Mosca e per delineare le garanzie di sicurezza che, in caso di accordo per porre fine alla guerra, tuteleranno l’Ucraina da future aggressioni. In tal senso, il coordinamento tra Usa e Europa sarà fondamentale.  
“So esattamente cosa sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato su tutti questi conflitti per anni e non sono mai state in grado di fare nulla per fermarli”, le parole di Trump in un post su Truth Social. Nonostante tutti i critici inconsistenti e invidiosi, ce la farò, come sempre!!!”. “Insieme ai leader di Finlandia, Regno Unito, Italia, Commissione europea e al segretario generale della Nato, abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista dell’incontro con il presidente Trump. L’Ucraina è pronta per una vera tregua e per la creazione di una nuova architettura di sicurezza. Abbiamo bisogno di pace”, le parole di Zelensky su X. “Comprendiamo che non dovremmo aspettarci che Putin abbandoni volontariamente l’aggressione e i nuovi tentativi di conquista. Ecco perché la pressione deve funzionare, e deve essere una pressione congiunta: da parte degli Stati Uniti e dell’Europa, e da parte di tutti coloro che nel mondo rispettano il diritto alla vita e l’ordine internazionale”, ha aggiunto.     —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

