Ucraina, volontario italiano Luca Cecca “caduto sul campo di battaglia”

(Adnkronos) – “Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. Lo scrive in un post su Facebook datato 23 agosto l’associazione Memorial, che promuove il ricordo dei volontari internazionali caduti sostenendo lo sforzo bellico di Kiev, confermandone così la morte.  “Per favore, aiutateci a onorarlo affinché non venga dimenticato”, aggiunge il post, a cui è allegato la foto del volontario. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

