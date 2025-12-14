11.8 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Zelensky a Berlino: “Cerco sostegno Usa per congelare linea fronte”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l’inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina. Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti per congelare la linea del fronte in Ucraina. 

“L’opzione più giusta possibile è ‘restare dove siamo”’ anche perché ”si tratta di un cessate il fuoco”, ha detto il presidente ucraino. ”So che la Russia non lo vede di buon occhio e vorrei che gli americani ci sostenessero su questo tema”, ha aggiunto Zelensky. 

Ai giornalisti Zelensky ha dichiarato di non aver ricevuto risposta da Washington in merito agli aggiustamenti proposti dall’Ucraina al piano elaborato dagli Stati Uniti, ma ha aggiunto: “Sto ricevendo tanti segnali e sarò pronto per il dialogo che inizierà oggi”. “Il vertice di Berlino è importante”, ha aggiunto Zelensky. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.8 ° C
13.5 °
11.4 °
76 %
0.4kmh
0 %
Dom
10 °
Lun
13 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1400)ultimora (1280)sport (60)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati