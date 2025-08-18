22.9 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Zelensky a Washington: “Pace deve essere duratura”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La pace” in Ucraina “deve essere duratura”. A ribadirlo è Volodymyr Zelensky che conferma di essere arrivato a Washington e sottolinea che “condividiamo il forte desiderio di porre fine a questa guerra rapidamente e in modo sicuro”, insistendo sulla “pace duratura”. “Non come è stato anni fa, quando l’Ucraina è stata costretta a cedere la Crimea e parte del nostro est, parte del Donbass, e Putin ha semplicemente usato questo come punto di partenza per un nuovo attacco – incalza il presidente ucraino in un post su X – O come quando all’Ucraina nel 1994 vennero date le cosiddette ‘garanzie di sicurezza’, che non hanno funzionato”. 
Per Zelensky, “la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta, come gli ucraini non hanno ceduto Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022”. “Gli ucraini combattono per la loro terra, per la loro indipendenza. I nostri soldati riportano successi nelle regioni di Donetsk e Sumy – prosegue – La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha avviato” con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina avviata il 24 febbraio di tre anni fa. “Spero che la nostra forza congiunta con l’America e i nostri amici europei costringa la Russia – conclude – a una pace vera”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.9 ° C
23.2 °
20.4 °
69 %
2.1kmh
0 %
Lun
29 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
28 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (17)incidente (13)incendio (12)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati