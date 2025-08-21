21.6 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Ucraina, Zelensky ‘avvertito’ da Vance alla Casa Bianca: “Comportati bene”

(Adnkronos) – Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si stava dirigendo lunedì scorso verso un incontro ad alto rischio nello Studio Ovale con Donald Trump, il vice presidente Jd Vance lo ha avvertito di “comportarsi bene”. Lo ha raccontato lo stesso Vance in un’intervista a Fox News, rivelando di aver detto a Zelesky: “Signor Presidente, finché si comporterà bene, non dirò nulla”. Il leader ucraino ha risposto con un sorriso. Non è la prima volta che Vance si rivolge a Zelensky con un lessico non proprio adatto a un capo di Stato. A febbraio, durante un incontro molto acceso nello Studio Ovale con Trump, Vance aveva attaccato Zelensky per essere stato “irrispettoso” e si era lamentato del fatto che non avesse ringraziato gli Stati Uniti per l’assistenza militare inviata all’Ucraina per fronteggiare l’invasione russa.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

