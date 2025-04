Ucraina, Zelensky: “Ci servono 10 sistemi Patriot, mondo libero li ha”

(Adnkronos) – “Oggi è esattamente un mese da quando la Russia ha respinto la proposta statunitense di un cessate il fuoco completo e incondizionato, un mese che ha reso completamente chiaro che la Russia è l’unica causa di questa guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando da Kryvyi Rih, sua città natale, dove il 4 aprile scorso un missile balistico russo ha ucciso 19 persone, tra cui nove bambini. “Senza la forza contro la Russia, non ci sarà in Russia la volontà di accettare e attuare proposte di pace realistiche ed efficaci”, è tornato a ripetere. Nel ricordare l’attacco di una settimana fa, Zelensky ha denunciato che la sua città “è sottoposta a un’allerta aerea pressoché costante, a causa di droni o missili russi… La nostra gente, i nostri bambini sono sotto attacco in moltissime città e villaggi: Dnipro, Kryvyj Rih, Nikopol, Poltava, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Odessa, Cernihiv e molti altri. Hanno tutti bisogno di protezione dai missili russi”. Zelensky ha rilanciato la richiesta agli alleati di più difese aeree a protezione dell’Ucraina. Parlando da Kryvyi Rih, il leader ucraino ha sottolineato: “Sapete che l’Ucraina ha carenza di sistemi di difesa aerea. Sapete che i sistemi Patriot possono proteggerci in modo efficace dalle minacce balistiche. Vi chiedo di concentrarvi anzitutto sulla difesa aerea dell’Ucraina, ne abbiamo veramente bisogno, dieci sistemi Patriot, il mondo libero li ha”. Zelensky ha ribadito che centinaia di cinesi stanno combattendo sul fronte in Ucraina insieme alle forze russe. “Secondo le informazioni in nostro possesso, attualmente almeno diverse centinaia di cittadini cinesi stanno combattendo come parte delle forze di occupazione russe – ha affermato – Questo significa che la Russia sta chiaramente cercando di prolungare la guerra, anche a costo di vite cinesi”. Il presidente ucraino ha esortato i Paesi alleati a muovere passi concreti verso l’eventuale creazione di una forza militare da dispiegare in Ucraina come deterrente, nel caso di una futura interruzione delle ostilità. “Dobbiamo definire in modo chiaro dimensioni, struttura, modalità di dispiegamento, logistica, sostegno e l’equipaggiamento e le armi di questo contingente di sicurezza in Ucraina”, ha dichiarato in un video messaggio inviato alla riunione dei capi militari del ‘Gruppo di contatto’ per l’Ucraina, sottolineando l’urgenza di pianificare una presenza militare stabile che possa scoraggiare nuovi attacchi da parte della Russia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)