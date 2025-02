Ucraina, Zelensky contro Trump: “Ha aiutato Putin a uscire da isolamento”

(Adnkronos) –

Volodymyr Zelensky incassa il colpo e risponde a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ieri ha criticato apertamente il leader ucraino: poco sostenuto dal suo popolo, ha detto Trump, e incapace di negoziare con la Russia per 3 anni. “Si poteva evitare la guerra, l’Ucraina avrebbe perso meno territorio e non avrebbe sacrificato vite”, l’accusa di Trump, sicuro che Zelensky abbia “un indice di gradimento bassissimo, al 4%” e favorevole a nuove elezioni in Ucraina.

Trump vive “nello spazio di disinformazione” russa, secondo la risposta fornita oggi da Zelensky. “Sfortunatamente – dice il presidente ucraino – il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto in quanto leader del popolo americano, vive nello spazio di disinformazione che arriva dalla Russia. Mosca vuole liberarsi di me. Se non fisicamente, almeno politicamente. Sono una persona molto scomoda per Vladimir Putin”, aggiunge. Zelensky ieri non ha partecipato ai colloqui Usa-Russia andati in scena a Riad, in preparazione anche del vertice tra Trump e Putin. Gli Stati Uniti, secondo il presidente ucraino, hanno aiutato Putin a rompere tre anni di “isolamento” da parte dell’Occidente. “Io credo che gli Stati Uniti – aggiunge – abbiano aiutato Putin a rompere anni di isolamento. E tutto questo non ha un impatto positivo sull’Ucraina”. “Non ci potrà essere nessuna vittoria ucraina senza il sostegno americano. Ma Putin non riuscirà a occuparci. Ho iniziato negoziazioni con leader europei e credo che saranno pronti a finanziare le forze armate ucraine se gli Usa non dovessero farlo”, afferma ancora.

I rapporti Kiev-Washington sono tesi anche in relazione alla gestione delle risorse minerarie ucraine: Zelensky è aperto ad una collaborazione che sia vantaggiosa per gli Usa, ma chiede un impegno esplicito da parte di Trump. “Nel documento” proposto dagli Usa “non vengono menzionate le garanzie di sicurezza, non c’è nulla di chiaro. Non posso svendere il paese. “Vogliamo garanzie di sicurezza quest’anno, perché vogliamo la fine della guerra quest’anno”. Secondo un sondaggio pubblicato oggi, a poche ore dalle dichiarazioni di Trump, Zelensky avrebbe un tasso di approvazione del 57%. Un sondaggio telefonico condotto dall’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev su 1.000 persone ha rilevato che il 57% degli intervistati si fida di Zelensky, mentre il 37% ha affermato di non aver fiducia, mentre il resto si è detto indeciso. Il sondaggio ha rilevato che la fiducia in Zelensky è aumentata del 5% dall’ultimo sondaggio di dicembre, nonostante le sconfitte militari subite dall’Ucraina. Secondo l’istituto, il rating del presidente ucraino era salito al 90 percento a marzo 2022 dopo l’invasione russa. Zelensky “mantiene un livello di fiducia piuttosto elevato”, hanno scritto gli autori del sondaggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)