4.4 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo il vertice dei Volenterori di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff proseguiranno oggi a Parigi i colloqui per cercare di arrivare a un accordo di cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Lo scrive Le Monde. Witkoff ha spiegato, riferendosi alla ‘Dichiarazione di Parigi’ firmata ieri dalla Coalizione dei volenterosi, che il presidente americano Donald Trump “sostiene fermamente questi protocolli di sicurezza” che mirano a “scoraggiare qualsiasi futuro attacco” in Ucraina. 

 

Sempre oggi, i ministri degli Esteri dei paesi membri del Triangolo di Weimar, Francia, Germania e Polonia, si incontreranno questo pomeriggio a Parigi per colloqui incentrati principalmente sul tema del sostegno all’Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri francese.  

Ai capi delle diplomazie tedesca, Johann Wadephul, francese, Jean-Noël Barrot e polacca, Radoslaw Sikorski, si unirà in un secondo momento il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar per colloqui dedicati al rafforzamento delle relazioni tra Unione Europea e India e alle principali sfide della regione Indo-Pacifico.  

 

Due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa di un attacco russo condotto sull’oblast di Zaporizhia nel sud dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il capo dell’amministrazione regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov con un post su Telegram. 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
4.4 ° C
5.1 °
3.2 °
58 %
7.2kmh
75 %
Mer
4 °
Gio
6 °
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (788)ultimora (736)Eurofocus (22)demografica (21)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati