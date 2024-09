Ucraina, Zelensky: “Grazie a Meloni per sforzi per pace giusta”

(Adnkronos) – “Ringrazio Giorgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno e gli sforzi nel ripristinare una pace giusta”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendo dell’incontro avuto con la premier Giorgia Meloni a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, con cui “abbiamo parlato dell’attuazione della Formula di pace, con l’Italia che gioca un ruolo attivo su tutti i suoi punti”. “Uno degli argomenti chiave di cui abbiamo discusso è stata la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina, concentrandoci in particolare sul ripristino del nostro sistema energetico. Apprezziamo profondamente la decisione dell’Italia di ospitare la prossima Ukraine Recovery Conference nel 2025”, si legge ancora nel post. “Il colloquio con Zelensky? Abbiamo discusso di come continuare a lavorare per garantire la legittima difesa e per arrivare a una pace giusta”, ha detto dal canto suo Meloni nel corso del suo intervento al Forum. “Le tesi che sostenevo due anni fa sull’Ucraina sono le stesse che sostengo adesso da presidente del Consiglio: sull’Ucraina non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare a sostenerla”. “Dobbiamo smettere di credere alla propaganda russa, il destino dell’Ucraina non è segnato. Continuo a sentire da mesi e mesi – ha detto Meloni – che l’Ucraina sta perdendo la guerra mentre la Russia sta vincendo: il conflitto in Ucraina nasce con l’idea di ‘guerra lampo’ che in pochi giorni avrebbe dovuto portare alla conquista di Kiev da parte della Russia: questo non è avvenuto, la Russia non sta vincendo la guerra, ma ci troviamo in una fase di stallo del conflitto. “A febbraio 2023 – ha spiegato la premier – la Russia controllava il 17,3% del territorio ucraino, a distanza di un anno di guerra controlla il 17,5: questo stallo abbiamo contribuito a crearlo noi, sostenendo Kiev perché all’inizio dell’invasione c’era una sproporzione enorme delle forze in campo”, ha concluso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)