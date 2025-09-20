18.9 C
sabato 20 Settembre 2025
Ucraina, Zelensky: “Massiccio attacco russo, 40 missili e 580 droni”

(Adnkronos) – “Attacco massiccio” nella notte della Russia contro l’Ucraina, denuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia “ha lanciato 40 missili” e “circa 580 droni” sull’Ucraina con un bilancio provvisorio che parla di tre morti e decine di feriti, riferisce Zelensky. Nel mirino, si legge in un post su X, “Dnipro e la regione, così come le regioni di Mykolaiv, Chernihiv e Zaporizhzhia e località nelle regioni di Poltava, Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv”. “Il nemico ha preso di mira le nostre infrastrutture, aree residenziali e aziende civili”, prosegue il presidente ucraino, aggiungendo che a “Dnipro un missile con munizioni cluster ha colpito direttamente un edificio con appartamenti”. “Ogni attacco di questo tipo non risponde a un’esigenza militare, ma a una strategia deliberata della Russia per terrorizzare i civili e distruggere le nostre infrastrutture – dice Zelensky – L’Ucraina ha dimostrato di poter difendere sé stessa e l’Europa, ma per uno scudo affidabile dobbiamo agire insieme: rafforzare la difesa aerea, aumentare le forniture di armi e allargare le sanzioni contro la macchina militare della Russia e i settori che la finanziano”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

