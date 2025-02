Ucraina, Zelensky: “Poche chance di sopravvivere senza sostegno Usa”

(Adnkronos) – Senza il sostegno militare degli Stati Uniti, l’Ucraina ha “poche chance” di sopravvivere all’invasione russa e di respingere un eventuale nuovo attacco. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata alla Nbc a margine della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza. “Probabilmente sarà molto, molto difficile. E naturalmente, in tutte le situazioni difficili, c’è una possibilità”, ha detto Zelensky nell’intervista che sarà trasmessa integralmente domani e di cui sono stati pubblicati alcuni estratti. “Ma avremo poche chance di sopravvivere senza il sostegno degli Stati Uniti. Penso che sia molto importante, decisivo”, ha aggiunto il leader ucraino, sottolineando che “non voglio pensare che non saremo partner strategici” con gli Stati Uniti. Le forze di difesa aerea russe hanno “intercettato e distrutto” 40 droni dell’esercito ucraino mentre volavano su diverse regioni della Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in un messaggio pubblicato su Telegram, precisando che 17 droni sono stati abbattuti la notte scorsa sopra il territorio di Volgograd, 12 sulla regione di Kaluga, altri nove nella zona di Rostov e gli ultimi due sul territorio di Saratov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)