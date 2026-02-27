11.8 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Ucraina, Zelensky: "Pronto a incontrare Putin, pace possibile prima di autunno"

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e di fare qualsiasi cosa per raggiungere la pace. In un intervista a Sky News, il presidente ucraino ha affermato che gli Stati Uniti hanno il potere di porre fine alla guerra, ma devono esercitare una maggiore pressione su Mosca. “Gli Stati Uniti sono ancora più forti di quanto pensino. E lo credo davvero. Possono davvero fare pressione su Putin. Possono fermare questa guerra”. 

“Ora penso che abbiamo una possibilità. Dipende da questi mesi, se avremo la possibilità di porre fine alla guerra prima dell’autunno. Prima delle elezioni, elezioni importanti e influenti negli Stati Uniti. Se sarà possibile raggiungere la pace, la avremo, ora abbiamo questa finestra”, ha aggiunto riferendosi alle elezioni di medio termine negli Usa. 

Zelensky ha esortato infine l’amministrazione di Washington a inasprire le sanzioni contro le famiglie dei leader russi e a fornire all’Ucraina armi più avanzate, sostenendo che solo una maggiore pressione avrebbe costretto Mosca a prendere sul serio i negoziati.  

