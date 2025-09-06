17.3 C
Ucraina, Zelensky rilancia: “Io a Mosca? Venga Putin a Kiev”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky torna a respingere la proposta di Vladimir Putin di vedersi a Mosca e rilancia: “Venga lui a Kiev”. In un’intervista alla tv americana Abc News, il presidente ucraino dice: “Il presidente russo può venire a Kiev, io non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è ogni giorno sotto i missili, sotto attacco, io non posso andare nella capitale di questo terrorista”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

