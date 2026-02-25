8.4 C
mercoledì 25 Febbraio 2026
Ucraina, Zelensky: “Trilaterale con Usa e Russia probabile fra 10 giorni”

(Adnkronos) – Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi entro 10 giorni. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro della ‘Coalizione dei volenterosi’ a Kiev, riporta il canale Telegram di Censor.net. “Abbiamo bisogno dell’Europa nei negoziati – ha aggiunto Zelensky – Stiamo facendo tutto il possibile per coinvolgere gli europei in questo processo. Contiamo sulla vostra leadership durante tutto il processo negoziale. Avremo un formato trilaterale (Stati Uniti, Ucraina, Russia), penso entro questa settimana, forse entro 10 giorni”. 

 

internazionale/esteri

