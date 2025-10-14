18.1 C
Udine, manifestanti sfondano barriere di sicurezza al corteo pro-Pal: lacrimogeni da agenti

(Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo pro-Pal di Udine. In Piazza Primo Maggio, punto finale del corteo partito alle 18.15, con tre quarti d’ora di ritardo sulla tabella di marcia, alcuni attivisti hanno sfondato il cordone di sicurezza del servizio d’ordine del Comitato per la Palestina di Udine, cercando il contatto fisico con il cordone di poliziotti schierato. Lungo il percorso del corteo e in altri punti della città la polizia sta intervenendo con qualche lacrimogeno d’avvertimento e sparando con le lance ad acqua contro quei manifestanti che hanno divelto le barriere di protezione e apertamente fronteggiano gli schieramenti a distanza ravvicinata.  

