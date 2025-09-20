18.9 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Udinese-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan. Oggi, 20 settembre, i rossoneri affrontano in trasferta i friulani nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri ha cominciato la stagione con una sconfitta contro la Cremonese, rialzandosi poi con i successi contro Lecce e Bologna. I bianconeri hanno invece sette punti in classifica e in questo super avvio di stagione ha già battuto anche l’Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan, oggi alle 20:45: 
Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. All. Runjaic. 
Milan (3-5-1-1) Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez. All. Allegri. 
Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

