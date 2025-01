Udinese-Roma 1-2, i giallorossi vincono di rigore e sfatano il tabù della trasferta

(Adnkronos) – Da Udine a Udine. La Roma torna a vincere in trasferta dopo 18 gare consecutive. I giallorossi di Ranieri si impongono 2-1 in rimonta con l’Udinese al Bluenergy Stadium, nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A, e sfatano il tabù trasferta, grazie a due calci di rigore, trasformati da Pellegrini e Dovbyk dopo il gol di Lucca per i bianconeri. Proprio in questo stadio i giallorossi ottennero l’ultima vittoria lontano dall’Olimpico nel lontano 25 aprile. Con questo successo la Roma sale a 30 punti e stacca l’Udinese che resta ferma a 26. I giallorossi reagiscono così alla sconfitta contro l’Az Alkmaar, in Europa League, restando imbattuti in campionato da sette turni, con cinque vittorie e due pareggi. Tanto turnover per mister Ranieri per la traversa di Udine. Davanti a Svilar spazio al trio difensivo composto da Celik, Mancini e Ndicka, mentre sugli esterni Angelino a sinistra e subito titolare il nuovo acquisto Rensch a destra. In mezzo al campo la coppia Koné-Pisilli, con Pellegrini e Baldanzi sulla trequarti alle spalle di Dovbyk. Partono dalla panchina, Hummels, Paredes, Saelemaekers e Dybala. Nell’Udinese Runjaic sceglie davanti a Sava la difesa a tre con Kristensen, Bijol e Toure. In attacco torna titolare Lucca in coppia con Thauvin. Prima parte di gara molto chiusa con l’Udinese che non concede spazi e la Roma che non riesce a rendersi pericolosa. Al 26′ però il nuovo arrivato Rensch riceve palla al limite e prova un tiro a giro con il mancino nell’angolino ma Sava si distende e riesce a salvare. Al 31′ altra occasione per la Roma: sul cross di Angelino dalla sinistra, Pisilli sbuca da dietro ma di testa manda il pallone alla sinistra di Sava. La Roma ci prova ancora al 34′ quando sulla punizione dalla trequarti Ndicka stacca di testa ma manda al lato.

Al 38′ l’Udinese alla prima occasione passa in vantaggio: punizione per i friulani dalla trequarti con Lovric che mette un pallone a mezza altezza in area, Lucca controlla di petto e calcia di potenza sotto la traversa per l’1-0. La squadra di Ranieri prova subito a reagire e in pieno recupero va in rete Dovbyk su cross di Celik, ma viene annullato per posizione di fuorigioco dell’attaccante ucraino. Roma più decisa ad inizio ripresa con Shomurodov al posto di Celik. Al 50′ arriva il pareggio. Tentativo di pallonetto di Pellegrini in area su Kabasele che la tocca con la mano. Sozza non ha dubbi e indica il dischetto. Va Pellegrini che calcia in mezzo e fa 1-1. L’Udinese tenta subito di riportarsi avanti e al 57′ c’è la ripartenza veloce dell’Udinese con Payero che sguscia via sulla sinistra, entra in area ma invece di servire in mezzo prova la conclusione, che Svilar blocca senza problemi. Al 58′ in ripartenza Pellegrini dal limite arriva al tiro ma Sava è reattivo. I giallorossi sono più intraprendenti e al 64′ la ribaltano: palla di esterno di Shomurodov in area, con Sava che in uscita tocca El Shaarawy prima del pallone, con Sozza che assegna ancora rigore. Sul dischetto questa volta va Dovbyk che spiazza Sava e fa 2-1. L’Udinese prova a mettere pressione ma la Roma si chiude bene e non lascia spazi, mentre la Roma sfiora il tris in più occasioni. All’84’ dribbling e conclusione di Zalewski, da poco entrato, dalla distanza, con palla di poco alla destra di Sava. Poi all’87’ ci prova Shomurodov ma blocca Sava. Infine al 93′ punizione di Dybala, entrato nel finale, in area friulana, prima Shomurodov, poi Mancini sotto porta provano a buttarla dentro ma l’Udinese in qualche modo si salva, ma la Roma torna al successo in trasferta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)