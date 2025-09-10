20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ue, Corazza: “Von der Leyen dice siamo in guerra, ora serve essere conseguenti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’Europa in guerra”, ha esordito Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, riecheggiando il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione 2025 da Strasburgo. “Questa frase cristallizza lo stato d’animo di molti”, ha aggiunto, sottolineando la tensione e le aspettative crescenti tra i parlamentari europei. Secondo Corazza, “bisogna essere conseguenti, fare proposte coraggiose”, richiamando la necessità di un’azione decisa dell’Unione in un contesto internazionale complesso, segnato da autocrati che cercano di indebolire la democrazia globale. “Il Parlamento europeo è sempre più agitato, con aspettative crescenti”, ha osservato, notando le schermaglie tra leader dei popolari e socialisti durante il dibattito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
forte pioggia
20 ° C
20.8 °
19.3 °
96 %
1kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati