17.5 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ue, Fitto: “Logistica e trasporti strategici per competitività”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La logistica e i trasporti “rappresentano oggi uno snodo strategico per la competitività dell’economia europea”. Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, intervenendo in videocollegamento per la cerimonia inaugurale della LetExpo, la fiera dei trasporti e della logistica, che apre oggi a Verona. “In un contesto internazionale caratterizzato da trasformazioni profonde – continua Fitto – dalla riorganizzazione delle catene del valore e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, il rafforzamento delle infrastrutture e l’efficienza dei sistemi logistici assumono un ruolo sempre più centrale. Ciò diventa ancora più chiaro e rilevante in momenti come questo, di grande tensione geopolitica”. 

L’Europa, prosegue Fitto, “è chiamata ad affrontare queste sfide promuovendo innovazione, intermodalità e transizione ecologica, rafforzando allo stesso tempo la coesione tra i territori e la resilienza delle nostre economie. In questo percorso, il contributo delle imprese, degli operatori del settore e delle realtà associative è fondamentale. Iniziative come LetExpo rappresentano un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e sistema della logistica, favorendo il dialogo e la condivisione di esperienze e buone pratiche”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.5 ° C
17.8 °
17.1 °
51 %
2.6kmh
20 %
Mar
16 °
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1474)ultimora (1339)Eurofocus (55)sport (54)demografica (26)Eugenio Giani (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati