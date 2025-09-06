29.6 C
Ue, Gentiloni a Cernobbio: “Senza ruolo globale geopolitico, forza economica soggetta a mille tensioni”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “In questo momento anche se sei una superpotenza commerciale, anche se hai una forza economica straordinaria, se non sei in grado di esercitare un ruolo globale sul piano geopolitico, questa tua forza economica è soggetta a mille tensioni” e su questo “Draghi ha fatto bene a sottolinearlo”. Lo ha detto, nel corso di un punto stampa al forum Teha di Cernobbio, l’ex presidente del Consiglio ed ex commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni. Nel risiko bancario in atto in Italia “c’è un ruolo del governo” ma “non è un’eccezione italiana. Basta che ci guardiamo intorno nel mondo, ma sulle modalità con cui questo ruolo si è sviluppato fanno bene le autorità europee a segnalare eventuali problemi. Nessuno fa finta che i governi non si occupino delle banche”, ha poi continuato Gentiloni. “Ho nazionalizzato una delle banche che oggi è protagonista e non immaginavo che qualche anno dopo sarebbe diventata così importante”, ha detto rispondendo a una domanda su Mps. “La vera prova di maturità per noi europei sarà l’Ucraina. Mi auguro che il prossimo sarà un anno in cui il sostegno economico e militare continui al punto di rendere possibile una pace giusta”, le parole dell’ex presidente del Consiglio ed ex commissario Ue.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

