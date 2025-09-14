Ue, Meloni: “Non è più tempo di accordi innaturali e mediazioni al ribasso”

(Adnkronos) – “Dal primo giorno il governo italiano, che ho l’onore di guidare, ha lottato per un’Europa che non pretenda di decidere su tutto, che sia pragmatica e realista, per difendere produttori e cittadini”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid. “Per costruire questa Europa servono un numero ogni volta maggiore di governi dove i conservatori e le forze alternative alla sinistra siano protagonisti per offrire agli elettori una elezione chiara. Non è più tempo di accordi innaturali, di mediazioni al ribasso, è tempo di lavorare insieme e sono sicura che in questo cammino ci incontreremo gomito a gomito”. “Per tornare a essere protagonista nello scenario globale l’Europa deve investire nella competitività delle proprie imprese asfissiate dalla burocrazia, dall’ideologia ultra ambientalista, dalla dipendenza dalla Cina. Archiviare definitivamente l’epoca dell’Europa ideologica della sinistra significa combattere l’immigrazione irregolare senza tregua”, ha quindi detto la presidente del Consiglio. Ucraina “Nonostante l’importante iniziativa che ha messo in moto Trump, Putin non sembra interessato alla pace”, ha detto ancora. “Dobbiamo continuare a dare a Kiev tutti gli aiuti necessari per arrivare quanto prima a una pace giusta e duratura così come a solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina e l’Europa. Per riuscire in questo risultato e affrontare le sfide del nostro tempo l’unità dell’Occidente è fondamentale, il mondo ha bisogno dell’Occidente”, ha proseguito. “Servono decisioni valide per affrontare le enormi sfide che abbiamo davanti: la recente foto di Pechino ci mostra chiaramente la volontà di alcuni grandi attori internazionali di ridisegnare l’ordine mondiale usando il potere economico come fa la Cina o la guerra di aggressione come fa la Russia”, ha sottolineato. Il ricordo di Kirk “Voglio rendere omaggio a Charlie Kirk, un giovane, un padre coraggioso, che ha pagato con la sua vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da che lato sta la violenza e la intolleranza”, ha affermato la premier. “Voglio dire alto e chiaro a tutti gli odiatori, agli estremisti che vediamo per le strade e anche ai falsi maestri con giacca e cravatta che si nascondono nei salotti: non cadremo nella loro trappola, non faremo il gioco di coloro che vogliono trascinare le nostre nazioni in una spirale di violenza. Non ci intimidiranno, continueremo ad andare avanti e a lottare senza sosta per la libertà del nostro popolo e per il futuro dell’Europa”. Sul governo “Abbiamo dimostrato in Italia che la destra non solo è capace di vincere le elezioni ma che soprattutto può governare con grande efficacia e sono orgogliosa di dire che stiamo per raggiungere il traguardo del terzo governo più duraturo della nostra storia repubblicana”, ha detto. “Insieme ai nostri alleati che in Europa sono parte di tre gruppi diversi, alternativi alla sinistra, abbiamo raggiunto il record assoluto di occupazione, ridotto l’inflazione, toccato il record di esportazioni commerciali, aumentato l’affidabilità dei nostri titoli di stato, migliorato la sicurezza nelle città, iniziato la riforma fiscale aiutando famiglie e natalità e molto di più” e abbiamo “soprattutto aumentato il peso dell’Italia a livello europeo e internazionale”. Migranti Dobbiamo “combattere l’immigrazione irregolare senza tregua”, ha affermato ancora. “Abbiamo dimostrato che si può fare con idee chiare e tenacia. In Italia abbiamo diminuito del 60 per cento i flussi di immigrati illegali, grazie ad accordi con i Paesi terzi, a norme più dure contro i trafficanti di esseri umani, all’aumento del numero dei rimpatri degli irregolari. E abbiamo portato questa linea in Europa dove finalmente comincia a farsi spazio e ad essere condivisa da molti governi, con buona pace della sinistra partitica e giudiziaria che continua a ostacolare la politica dei confini sicuri”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)