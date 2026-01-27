10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Ue-Mercosur, Napoleone (IT-EX): “Superare difficoltà, mercati da centinaia mln compratori”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Riguardo al Mercosur e agli accordi che si stanno perfezionando, ci auguriamo tutti che si riescano a risolvere le difficoltà di questo momento. Ci rendiamo conto che va ben valutata l’operazione dal punto di vista della nostra agricoltura, ma è altrettanto vero che con l’intesa si aprirebbero dei mercati da centinaia di milioni di compratori, in un momento in cui gli Stati Uniti, per esempio, stanno vivendo una fase complessa”. Così Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l’associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale.  

lavoro

