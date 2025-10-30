17.7 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ue-Mercosur, Prandini: “Molto preoccupati, non c’è clausola salvaguardia automatica”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siamo fortemente preoccupati perché ad oggi non c’è la clausola di salvaguardia automatica e non c’è il principio di reciprocità”. E’ categorico il giudizio di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, sull’accordo dell’Unione europea con i Paesi del Mercosur, intervenuto oggi all’assemblea di Unaitalia. Per Prandini infatti sono “elementi che vanno a fortificare e a difendere il nostro sistema produttivo, proprio per chi si è distinto in questi anni nel fare grandi investimenti legati alla qualità del prodotto, come dimostra lo stesso settore avicolo che ha ridotto l’utilizzo della farmaceutica all’interno degli allevamenti quasi al 95% e ci rende oggi nella posizione più alta nella graduatoria a livello globale per qualità di prodotto”.  

“Noi non siamo per la chiusura dei mercati, ci mancherebbe – sottolinea Prandini – tra l’altro il settore avicolo è quello oggi nel nostro paese che è il più autosufficiente rispetto a tutti gli altri, con un dato del 105% per quanto riguarda la produzione in termini generali legata al fabbisogno e quindi abbiamo la necessità di esportare però – spiega – pretendiamo una regola molto semplice, la reciprocità: stesse regole imposte alle nostre imprese devono valere quando noi importiamo prodotti provenienti da altri continenti”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.7 ° C
18.5 °
17.1 °
90 %
3.1kmh
100 %
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
20 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1830)ultimora (1487)vid (137)sport (68)tec (33)Lav (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati