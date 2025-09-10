20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ue, Sberna (FdI): “Ttante cose positive, ma si riportino al centro esigenze reali dei cittadini”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La Presidente von der Leyen ha trattato tantissimi temi, ma la politica europea deve rispondere alle esigenze reali dei cittadini”, ha dichiarato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo per FdI, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025, trasmessa da Adnkronos. “Ci sono molte iniziative che troviamo positive, ad esempio sul tema dell’immigrazione, che riflettono le proposte del nostro governo a tutela degli esseri umani e contro ogni forma di sfruttamento”, ha aggiunto. Sberna ha sottolineato la necessità di adattare le politiche europee ai tempi reali: “Molte delle agende su cui lavoriamo sono state concepite in un contesto geopolitico completamente diverso. Il Parlamento europeo, insieme alla Commissione e al Consiglio, deve garantire che le politiche siano più efficaci e rispondenti alle esigenze concrete”. Secondo la vicepresidente, occorre un approccio pragmatico: “Bisogna riportare al centro le necessità dei nostri agricoltori, delle imprese, dei cittadini, dei giovani e degli studenti. Politiche finanziate correttamente e con una giusta ispirazione devono poter diventare pienamente operative nei sistemi nazionali”, ha concluso Sberna. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
forte pioggia
20 ° C
20.8 °
19.3 °
96 %
1kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati