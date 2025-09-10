20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Ue, Tosi (Fi): “Serve Europa più unita e un governo europeo eletto dai cittadini”

(Adnkronos) – “È importante avere un’Europa più unita e veloce, ma con un governo europeo eletto direttamente dai cittadini”, ha dichiarato Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, intervenendo in collegamento da Strasburgo a durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmessa da Adnkronos. “Oggi votiamo i parlamentari europei, ma poi è la Presidenza a decidere. L’ideale sarebbe un modello confederale, sul modello degli Stati Uniti, con un Parlamento e un Governo europeo eletti dai cittadini”, ha aggiunto. Tosi ha poi espresso due perplessità sul Mercosur: “Se non ci sono garanzie chiare sui percorsi produttivi e sui prodotti importati dal Sud America, si rischia di creare una nostra ‘creatura’ enormemente normata ma poco sostenibile. È fondamentale che anche i prodotti importati siano controllati e rispettino standard chiari”. L’europarlamentare ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema dell’auto elettrica e dell’industria automotive europea: “Bisogna stare attenti a non danneggiare il settore e mantenere una prospettiva economica sostenibile, senza uscire dal mercato e senza favorire indirettamente la Cina”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

