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Ue: Tovaglieri (Lega), ‘no a tagli Pac, proteggere agricoltori da concorrenza sleale’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’agricoltura “si difende sostenendola, non solo a parole ma anche a fatti. Per cui, innanzitutto, i tagli della Politica agricola comune non possono essere accettati”. Lo dichiara Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega (PfE), in occasione del dibattito “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, riflettendo sulle modifiche proposte dalla Commissione europea al prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue relativo al settennato 2028-2034. 

Per l’europarlamentare leghista occorre sostenere il reddito degli agricoltori “non perché la nostra agricoltura non sia di qualità o non sia sufficientemente competitiva, ma perché è costretta costretta a confrontarsi in uno scenario dove molto spesso la concorrenza sleale è all’ordine del giorno, e ahimè talvolta avallata anche da politiche comunitarie sbagliate”. Il suo riferimento è al sistema di preferenze generalizzate, quadro appena revisionato dall’Eurocamera, per cui l’Ue azzera o abbassa significativamente i dazi su una serie di nazioni emergenti per favorirne la crescita.  

Il gruppo dei Patrioti all’Eurocamera “ha votato contro a questo dossier, che di fatto apre ancora una volta ad importazioni scorrette del riso straniero senza delle clausole di salvaguardia sufficientemente tutelanti, e che quindi compromettono ancora una volta i nostri risicoltori”, sottolinea Tovaglieri. Altro esempio che porta è l’accordo tra Ue e Mercosur “che ancora una volta boicotta la nostra agricoltura. Quindi serve una politica comunitaria coerente, non perché gli agricoltori debbano avere una corsia preferenziale rispetto ad altri settori, ma perché se riteniamo che politicamente l’agricoltura è un valore deve essere sostenuta con coerenza a parole e a fatti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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