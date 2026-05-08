Ufo, Pentagono svela foto e documenti. Trump: “Decidete voi che diavolo succede”

(Adnkronos) – Documenti inediti e foto ‘top secret’ sugli Ufo e Uap (fenomeni anomali non identificati) declassificati sono stati pubblicati dal Pentagono in modo che possano essere i cittadini a “decidere cosa credere”. “Buon divertimento”, annuncia il presidente Donald Trump dopo la pubblicazione dei file nell’operazione che coinvolge la Casa Bianca, la Nasa, l’Fbi, il Dipartimento dell’Energia e le agenzie di intelligence americane.

“Come promesso, il Dipartimento della Guerra ha reso pubblica la prima tranche dei documenti relativi agli Ufo/Uap, affinché possano essere esaminati e studiati. Nell’ottica della massima trasparenza, ho avuto l’onore di incaricare la mia Amministrazione di identificare e rendere disponibili i documenti governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati e agli oggetti volanti non identificati. Mentre le precedenti Amministrazioni non sono riuscite a essere trasparenti su questo argomento, con questi nuovi documenti e video, il popolo può decidere da sé: ‘CHE DIAVOLO STA SUCCEDENDO?’. Buon divertimento! Presidente Donald J. Trump.”

I documenti sono disponibili online in un sito creato appositamente. Nei fascicoli figurano fotografie e trascrizioni delle missioni Apollo 12 e Apollo 17, nelle quali gli astronauti descrivono “frammenti luminosi frastagliati e angolari” osservati nello spazio. I fascicoli comprendono anche una trascrizione della Nasa in cui gli astronauti discutono dell’avvistamento e di altri fenomeni a cui hanno assistito, prospettando la possibilità che la situazione fosse collegata alla presenza di ghiaccio o a componenti della navicella.

Altre immagini provenienti dall’Fbi, mostrerebbero oggetti non identificati accanto ad aerei militari statunitensi durante il Capodanno del 1999. Alcuni documenti fanno riferimento a indagini Fbi con dichiarazioni di cittadini statunitensi che affermano di aver visto uno strano oggetto a forma di sigaro in un’area utilizzata dalle forze armate per test e collaudi nel settembre 2023. Nei file, anche la sintesi delle risposte di sei agenti speciali che hanno assistito a fenomeni insoliti negli Stati Uniti occidentali nel corso di due giorni nel 2023, con riferimenti a “sfere che lanciavano altre sfere”. “I materiali qui archiviati riguardano casi irrisolti, questo significa che il governo non è in grado di giungere a una conclusione definitiva sulla natura dei fenomeni osservati”, specifica il Pentagono.

Il Dipartimento della Difesa porta avanti da anni attività di declassificazione sugli Ufo e, nel suo rapporto del 2024, aveva concluso di non aver trovato prove confermate di tecnologia aliena o vita extraterrestre. Diversi funzionari dell’amministrazione, tra cui il direttore dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il capo dell’Fbi Kash Patel, hanno definito l’ultima pubblicazione “un passo senza precedenti” verso la trasparenza governativa, obiettivo primario – dice la Casa Bianca – di Trump. “Il presidente si impegna a garantire la massima trasparenza al pubblico, che potrà in definitiva farsi una propria opinione sulle informazioni contenute in questi documenti”, dice la portavoce Anna Kelly.

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