Ultimo compie 29 anni: “Il mio primo compleanno da papà”. Il tenero scatto di famiglia

Ultimo spegne 29 candeline. Il cantautore ha organizzato una super festa per celebrare il traguardo insieme agli amici di sempre, ai familiari, alla compagna Jacqueline e in particolare, insieme al nuovo arrivato: il figlio Enea, nato lo scorso 30 novembre. "Il mio primo compleanno da papà", scrive, infatti, Niccolò Moriconi a corredo dello scatto di famiglia. Ultimo oggi, lunedì 27 gennaio, ha compiuto 29 anni ma il super party è stato realizzato ieri, e lo ha trascorso insieme alle persone più care, per aspettare tutti insieme la mezzanotte. Immancabile la torta con le 29 candeline, i palloncini e i calici per il brindisi. "Sono 29! Ieri solita festa all'Ultimo Records Palace – scrive il cantautore romano a corredo della carrellata di foto in cui mostra alcuni momenti dei festeggiamenti -. Grazie a tutti per lo tsunami di auguri. Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sempre Peter Pan".