Ultimo e il primo concerto del 2025 all’Olimpico: “Momento indelebile per me”

(Adnkronos) – Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha dato il via al primo dei tre concerti sold out. Una Capitale che lo ha accolto con tanto amore e lui, con il cuore ancora in gola per il live, ha rivolto un pensiero ai suoi fan sui social.”Questo momento per me rimarrà indelebile”, scrive Ultimo.

Una serata di poche parole “perché a parlare per me sono le mie canzoni”. Come ’22 settembre’, che ha cantato verso la fine “dopo 2 ore e passa in cui salto urlo e canto e ieri appena è partita sono arrivato sfinito come potete sentire. Stonato, senza fiato, senza energie. Poi lascio quasi ‘sconsolato’ il microfono per terra e Roma mi abbraccia come a dire: ‘Ci pensiamo noi’. Questo è il senso che do io alla parola casa”, conclude l’artista, che questa sera torna all’Olimpico per la seconda data. Il gran finale sarà domenica con l’ultimo concerto nella Capitale in cui annuncerà “qualcosa di grandioso”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)