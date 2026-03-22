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Un altro Alcaraz trionfa, vince anche il fratello di Carlos

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(Adnkronos) – Alcaraz vince un torneo. Non è una novità, apparentemente. In realtà a trionfare non è Carlos, numero 1 del tennis mondiale, ma sua fratello Jaime. Il 14enne conquista il titolo in un torneo Under 15 sulla terra battuta a Murcia. E lo fa con una prestazione coronata da un punto che ricorda da vicino i prodigi del miglior giocatore del mondo.  

 

Il ragazzino fa calare il sipario sulla finale con un autentico show fatto di recuperi, scivolate, rincorse fino all’errore finale dell’avversario. Game, set and match: un altro trofeo a casa Alcaraz. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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