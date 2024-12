Un anno dal ‘Pandoro Gate’: cos’è successo al potere social di Fedez e Chiara Ferragni?

(Adnkronos) – A un anno dalla sanzione inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la controversa vicenda legata al Pandoro Balocco, l’impatto sull’immagine e sul coinvolgimento social di Chiara Ferragni e Fedez è evidente. I numeri parlano chiaro: un’emorragia di follower, calo delle interazioni e un engagement in forte diminuzione. Li ha messi in fila Domenico Giordano con la sua Arcadia, società di comunicazione specializzata in un monitoraggio attento delle dinamiche online. L’iniziativa commerciale, che fece credere ai consumatori che l’acquisto del pandoro avrebbe contribuito a una donazione benefica all’Ospedale Regina Margherita di Torino, si è rivelata un boomerang. La donazione era stata in realtà effettuata da Balocco mesi prima, mentre le società riconducibili a Ferragni hanno beneficiato di oltre un milione di euro. Le conseguenze? Chiara Ferragni ha perso 1 milione di follower su Instagram. Fedez non è stato immune: il suo profilo registra un calo di 850 mila seguaci. La situazione non è migliore su TikTok, dove Chiara Ferragni ha perso 100 mila follower in un anno, mentre l’account di Fedez si è fermato a zero nuove acquisizioni. Uno dei dati più significativi riguarda le reazioni totali ai contenuti pubblicati. Nei 12 mesi successivi allo scandalo: Chiara Ferragni ha registrato un calo di 50 milioni di interazioni su Instagram (-69%). Anche Fedez ha subito un calo importante: 21 milioni di interazioni in meno (-56%). Simile il trend su TikTok, dove la “tempesta mediatica” ha ridotto le interazioni di Chiara Ferragni di 12 milioni (-72%). L’engagement, indicatore chiave per la credibilità degli influencer, ha subito una vera e propria disfatta: Chiara Ferragni è passata dal 3,2% all’1% su Instagram (-69%) e dal 2,7% allo 0,73% su TikTok (-73%). Fedez ha visto il suo tasso di engagement scendere allo 0,79% su Instagram e allo 0,47% su TikTok. Questi numeri segnalano una crisi non solo di immagine, ma anche di coinvolgimento del pubblico, un fattore essenziale per le collaborazioni con i brand. Dal monitoraggio delle conversazioni social emergono temi caldi che hanno polarizzato l’opinione pubblica: Sanremo, il silenzio mediatico, e termini più critici come “truffa aggravata” e “pratica commerciale” hanno dominato il discorso online. L’accostamento dei nomi Ferragni-Fedez a situazioni controverse ha contribuito a intensificare una narrazione negativa, soprattutto sulle piattaforme più frequentate dai loro fan. Insomma, il “Pandorogate” è stato più di uno scandalo passeggero: ha messo in luce quanto un deficit reputazionale possa influire sull’impatto mediatico e commerciale di figure pubbliche come Chiara Ferragni e Fedez. La perdita di fiducia si traduce in numeri, e i numeri parlano di un crollo che difficilmente potrà essere ignorato nel panorama del digital marketing. —media-comunicazionewebinfo@adnkronos.com (Web Info)