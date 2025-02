Un anno fa moriva Navanly, Ue: “Putin ha la responsabilità ultima”

(Adnkronos) –

Un anno fa, il 16 febbraio 2024, moriva l’attivista Alexei Navalny mentre era detenuto in un carcere russo: aveva 47 anni. Sono tante le persone che questa mattina si sono radunate a Mosca per rendere omaggio al più forte oppositore del Cremlino In centinaia si sono recate al cimitero Borisov. Qui hanno sfilato persone arrivate da sole, altre in piccoli gruppi, anche famiglie con bambini. I sostenitori di Navalny hanno deposto fiori sulla sua tomba con la polizia che ha concesso l’ingresso al cimitero Borisov filmando tutto. C’erano anche diplomatici stranieri, compresi gli ambasciatori di Usa e Ue, Lynne Tracy e Roland Galharague, secondo notizie rilanciate dall’agenzia Dpa. Nel ricordare Navalny, l’Ue dichiara che la riguardo “il presidente Putin e le autorità russe hanno la responsabilità ultima” della sua morte. “Mentre la Russia intensifica la sua guerra di aggressione illegale contro l’Ucraina, continua anche la repressione interna, prendendo di mira coloro che si battono per la democrazia – prosegue la dichiarazione dell’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, a nome dei Ventisette – Navalny ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica. Oggi i suoi avvocati restano ingiustamente in carcere, insieme a centinaia di prigionieri politici”. Secondo l’Ue “la Russia deve liberare immediatamente e senza condizioni i legali di Navalny e tutti i prigionieri politici”. L’Unione chiede anche alla Russia di “porre fine alla sua repressione brutale della società civile, dei media dei membri dell’opposizione e di rispettare il diritto internazionale”. “Navalny è morto un anno fa perché si batteva per la democrazia e la libertà in Russia”, ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X, aggiungendo che il leader russo Vladimir “Putin combatte in modo brutale la libertà e i suoi difensori”. Così, “il lavoro di Navalny è stato ancor più coraggioso – ha rimarcato – Il suo coraggio ha fatto la differenza e va ben oltre la sua morte”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)