Un ‘baby Leclerc’ nel box Ferrari: l’incontro tra Charles e il suo super tifoso – Video

(Adnkronos) – Un piccolo Leclerc nel box della Ferrari. È successo nell’ultimo weekend del Mondiale di Formula 1, durante il terzo appuntamento della stagione a Suzuka. Nei giorni di fuoco del Gran Premio del Giappone, un baby tifoso del Cavallino si è affacciato nel box della Rossa per salutare il suo idolo Charles Leclerc. Vestito proprio come lui. Nel video condiviso sui social dai profili ufficiali del team di Maranello, si vede il piccolo tifoso giapponese emozionato per il primo incontro con Leclerc. Nel box, la tensione si è sciolta tra selfie, strette di mano e foto di rito sulla fiammante SF-25 di Leclerc. Il tifoso ha anche mostrato al monegasco un cartellone: “Charles è il mio eroe. Per favore, autografa il mio casco”. Invito prontamente raccolto da Leclerc, tra abbracci e sorrisi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)