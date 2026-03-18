9.1 C
Firenze
mercoledì 18 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un ‘Oscar’ in Ucraina per Sean Penn: “Fatto con resti di un vagone colpito dai russi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Agli Oscar 2026 ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista, ma Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia a Los Angeles (e quindi non ha ritirato il premio) per recarsi nuovamente in Ucraina. E lì, a sorpresa, ha ricevuto una statuetta speciale: la forma è proprio quella di un Oscar ma è realizzata con il metallo di un vagone ferroviario danneggiato da un attacco russo. 

A consegnarglielo Oleksandr Pertsovskyi, Ceo delle Ferrovie Ucraine, che sui social ha condiviso il video dell’incontro. “Ti stai perdendo l’Oscar, quindi abbiamo realizzato questo per te. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi. Non è oro, ma è molto vero”, dice Pertsovskyi all’attore nel filmato. 

L’attore, da sempre sostenitore della causa ucraina, ha visitato il Paese più volte dall’inizio dell’invasione russa, anche per co-dirigere un documentario dedicato al presidente Volodymyr Zelensky. Sull’ “Oscar ucraino” questa dedica in inglese: “Questo metallo ha portato milioni di persone lontano dalla guerra. Poi è arrivato un missile russo. Non l’abbiamo trasformato in un’arma, ma in gratitudine per te. Per il tuo talento. Per il tuo coraggio di stare al fianco dell’Ucraina”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.1 °
7.6 °
55 %
6.2kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
16 °
Sab
16 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1337)ultimora (1199)sport (55)Eurofocus (50)demografica (33)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati